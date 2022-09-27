Нові правила виїзду чоловіків з України: що змінилося

Виїзд за кордон / Держприкордонслужба України

Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків з України. Зміни в основному стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які супроводжують людей з інвалідністю.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, нові правки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року, але вступили в дію тільки сьогодні.

Зокрема, чоловікам віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, вже не обмежена кількість перетинів кордону. Раніше виїжджати з країни дозволялося всього один раз в момент дії воєнного стану.

Крім того, супроводжуючі чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певним переліком захворювань, за якими вони доглядають, навіть якщо їхні діти перебувають закордоном. Головне, щоб діти перебували на консульському обліку в українському диппредставництві.

При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше осіб, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

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