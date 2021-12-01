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В Україні розширять список послуг для "тисячі Зеленського": що ще додадуть

1 грудня 2021, 11:05

Чиновниця також зазначила, що на даний момент Міністерство економіки працює над розширенням кола сфер і послуг в якості заохочення для вакцинованих.

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В Україні розширять список послуг для витрати "тисячі Зеленського" / НБУ

В Україні розширять програму видачі бонусної тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу COVID - 19 на певні послуги та товари. І дозволять купувати книги. Про це розповіла перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Чиновниця також зазначила, що на даний момент Міністерство економіки працює над розширенням кола сфер і послуг в якості витрати заохочувальної суми для тих, хто був вакцинований.

"Почнемо програму з тих напрямків, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", - каже чиновниця.

Свириденко нагадала, що урядова програма передбачає заохочення щеплених від COVID-19 громадян і одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту і перевезень.

Крім того, попередньо визначено, що витратити віртуальні платіжні картки через "Дію" українці зможуть в період з 19 грудня 2021 по 18 грудня 2022 року:

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  • на придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси,
  • на оплату послуг спортзалів або фітнес-клубів,
  • на покупку квитків в кінотеатри, театри, музеї.

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Нагадаємо, раніше, 15 листопада, президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

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