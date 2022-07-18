В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову: кого стосується

Мобілізація в Україні / president.gov.ua

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який розширює перелік громадян, які не підлягають призову під час мобілізації.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, парламентарії підтримали в першому читанні законопроект № 7481 про розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації.

До списку додали громадян, чиї родичі загинули на війні з державою-агресором.

Йдеться про таких рідних: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, Дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнородний) брат або сестра.

Железняк зазначив, що за основу проголосувало 298 народних обранців, і додав, що підготовка до другого читання пройде за скороченою процедурою, тобто внесення правок займе тиждень.

Після цього документ може бути прийнятий остаточно.

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Загальна мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері.

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

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