Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - Зеленський

Зеленський розповів, як зміняться правила призову в майбутньому / president.gov.ua

Війна проти країни-агресора змусить змінити правила призову в Україні. Ймовірно в майбутньому, це також торкнеться юнаків, які планують вступати до вишів, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ізраїлю.

За словами президента, війна проти Російської Федерація змусила сотні тисяч людей не лише взяти в руки зброю, а й навчитися користуватися нею.

Модель призову, як в Ізраїлі, сьогодні розглядається в рамках реформ безпеки і в Україні.

"Будемо розглядати, обговорювати з громадськістю. Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість з них це знають, після того, як з'явилася Територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується в сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голими руками, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави і армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо", - заявив президент.

Загальна мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

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