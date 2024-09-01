В ніч на 1 вересня в Україні зафіксовано землетрус: який регіон 'трусонуло'

Аналітики зазначають, що востаннє подібний землетрус було зафіксовано 6 червня 2023 року поблизу тимчасово окупованого Росією півострова Крим.

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В Україні 1 вересня було зафіксовано землетрус - який регіон "затрясло" / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вранці 1 вересня в одному із регіонів України було зафіксовано землетрус. Його магнітуда була 3,5 за шкалою Ріхтера. Аналітики зазначають, що за класифікацією цей землетрус відноситься до ледве відчутних і не становить загрозу для населення країни. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

За їхніми даними, землетрус було зафіксовано 1 вересня о 05:50:56. Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус неподалік півострова Крим. Епіцентр знаходився в східній частині Чорного моря, на відстані 20 кілометрів на південний схід від узбережжя Криму, на глибині 6 км.

"Землетрус не несе загрози для населення України", - йдеться у повідомленні. відео дня

Епіцентр землетрусу на карті / Фото: скріншот

Зазначається, що землетрус класифіковано як ледве відчутний. Коливання відчуваються лише деякими людьми, які перебувають у приміщеннях, особливо на верхніх поверхах.

"Останній подібний землетрус з району Криму був 22.06.2023 року, магнітудою 4,8", - резюмували аналітики.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, За повідомленнями вчених, Україна може опинитися в зоні підвищеної сейсмічної активності і зазнати землетрусів магнітудою до 8 балів. Про це інформує ресурс Т4. У сейсмічній зоні Вранча, що розташована в румунських Карпатах, у найближчі роки може статися сильний землетрус, який також вплине на територію України.

За прогнозами, в Україні в найближчі роки можливі землетруси магнітудою 7-7,5 балів. Про це розповів геофізик Володимир Шляховий, підкресливши, що до таких природних явищ слід ставитися дуже серйозно, адже вони можуть становити загрозу для всієї країни. За словами Шляхового, поштовхи цієї сили очікуються в сейсмоактивній зоні Вранча.

Рано чи пізно землетруси можуть торкнутися всієї території України. Найсильніші поштовхи з інтенсивністю до 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області. Про це повідомив сейсмолог НАН України Олександр Кендзера, зазначивши, що Україна розташована в тому ж сейсмоактивному поясі, що і Туреччина, де постійно фіксуються підземні поштовхи.

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