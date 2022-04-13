В Україні продовжать воєнний стан: чого очікувати

Воєнний стан / РБК-Україна , ua.depositphotos.com

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан, який запровадили через масштабне військове вторгнення Росії.

Закінчиться воєнний стан має 25 квітня.

Як повідомив член Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федір Веніславський, воєнний стан можуть продовжити.

Нардеп нагадав, що режим воєнного стану в Україні діє до 25 квітня.

"Відповідно, буде ініціатива президента (України - ред.) про продовження, тому що, на жаль, війна не закінчилася", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

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