В Україні продовжать воєнний стан: чого очікувати

Верховна Рада завровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення.
В Україні з 24 лютого діє воєнний стан, який запровадили через масштабне військове вторгнення Росії.
Закінчиться воєнний стан має 25 квітня.
Як повідомив член Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федір Веніславський, воєнний стан можуть продовжити.
Нардеп нагадав, що режим воєнного стану в Україні діє до 25 квітня.
"Відповідно, буде ініціатива президента (України - ред.) про продовження, тому що, на жаль, війна не закінчилася", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону.
Воєнний стан в Україні
Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.
15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.
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