Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан

Згідно з виданим Указом президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.
Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити відповідний указ глави держави.
Згідно з виданим указом президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.
Термін дії введеного 24 лютого воєнного стану закінчується о 5: 30 ранку 26 березня 2022 року.
Нагадавши, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.
Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.
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Автор: Катя Трохименко