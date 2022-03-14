Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан / Reuters

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити відповідний указ глави держави.

Згідно з виданим указом президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

Термін дії введеного 24 лютого воєнного стану закінчується о 5: 30 ранку 26 березня 2022 року.

Нагадавши, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.

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