В Україні з'явилася заборона використання Telegram: кого і де торкнулося

У Львові викладачам пропонують переходити на використання WhatsАpp.

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В Україні обмежують використання Telegram / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У вишах забороняють використовувати Telegram

Бан на месенджер з'явився в кількох областях

Заборона на використання месенджера Telegram для службових цілей вводиться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Також заборона торкнулася Національного авіаційного університету, йдеться в повідомленні Інституту масової інформації.

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"Отже, друзі, тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягли своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України ухвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram. Це стосується і сфери вищої освіти зокрема", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою студенти зазначають, що Wi-Fi у гуртожитках більше не підтримує Telegram, і месенджер також не працюватиме на території університету.

/ Инфографика Главред

Крім того, у Telegram-каналі Національного авіаційного університету було оприлюднено наказ, що забороняє використання месенджера Telegram на службових і робочих комп'ютерах.

Згідно з новим наказом співробітникам університету забороняється:

встановлювати і використовувати Telegram на службових комп'ютерах, а також на особистих, якщо вони використовуються для роботи;

передавати інформацію, використовувану в робочих процесах, і здійснювати комунікацію в службових цілях через цей месенджер.

Якщо діяльність співробітника пов'язана з Telegram, наприклад, адмініструванням офіційного каналу, він зобов'язаний подати службову записку для отримання дозволу.

Своєю чергою Львівський національний університет імені Івана Франка також обмежує використання месенджера і соцмережі Telegram, повідомив заступник декана юридичного факультету Віталій Чорненький.

"Нарешті є шанс знизити загрози і гостру залежність від цього месенджера. Думаю, що замістити Telegram буде складно, але можливо. А ще це необхідно", - наголосив Віталій Чорненький.

Крім того, в університеті "Львівська політехніка" розповіли, що відмовилися від використання Telegram на роботі.

"На робочих комп'ютерах у нас немає встановленої телеграми", - сказали в університеті Українським Новинам.

При цьому в політехніці зазначили, що користуються Telegram на власних телефонах.

Що стосується використання Telegram у службових цілях, то в політехніці це "питання дуже давно вирішили".

Якщо виникають робочі питання, то зазвичай використовують WhatsАpp.

Що таке Telegram? Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

Раніше повідомлялося про ініціативу блокування Telegram в Україні. Керівництво держави не йде на повну заборону месенджера Телеграм в Україні, хоча має всі дані від Служби безпеки, Головного управління розвідки, кібердепартаменту Національної поліції, Української служби спецзв'язку та захисту інформації щодо шкоди цієї мережі.

Нагадаємо, раніше Ярослав Юрчишин прокоментував заборону Telegram у Полтаві. Полтавській владі навряд чи вдасться заборонити Telegram у цілій області. Але є варіант обмежити можливість завантажувати в локальній Мережі, зазначив він.

Як повідомляв Главред, в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

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