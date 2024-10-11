Блокування Telegram в Україні: народний депутат відповів, чому уряд не поспішає

За його словами, причина радикальних дій - "банальна".

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Нардеп відповів, чи заблокують Telegram в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Наразі керівництво держави не йде на повну заборону месенджера Телеграм в Україні, хоча має всі дані від Служби безпеки, Головного управління розвідки, кібердепартаменту Національної поліції, Української служби спецзв'язку та захисту інформації щодо шкоди цієї мережі.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

За його словами, причина "банальна" - понад 73 % населення України використовує Telegram як джерело інформації.

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"Довіра істотно нижча, тому що люди розуміють, що там може бути інформаційний шлак і пропаганда, але це зручно. І, на жаль, навіть у стані війни людина завжди схильна обирати не безпечне, а зручне. Тобто еволюційно, як би нас природа не била, ми все одно звикли до комфорту", - зазначив нардеп.

Хто такий Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (нар. 14 жовтня 1980 р., Мирне, Плесецького району, Архангельська область, РРФСР, СРСР) - український громадський і політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016-2018 років - виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова. Один зі спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що якщо в суспільстві зміниться ставлення і сама дискусія щодо можливості чи неможливості безпечного використання "Телеграму", то, звісно, за цим підуть і політичні рішення.

"Хочу тут навести приклад із забороною церкви агресора - Російської православної церкви, її діяльності в Україні, суттєві обмеження і перспектива заборони будь-яких церковно-релігійних організацій, які мають зв'язок із країною-агресором. Насправді дуже довго тривала дискусія про важливість і можливість такого кроку. Тому в даному випадку я точно не кажу "ні", але оскільки ця мережа дуже популярна серед громадян, які дуже часто не розуміють всієї глибини небезпеки, я не припускаю, що наразі наявна політична воля на досить жорсткі кроки", - заявив Юрчишин.

Він нагадав, що Україна є кандидатом у члени Європейського співтовариства і розуміє, що коли у Франції буде досягнута зміна регуляції щодо соціальних мереж і Telegram піде у співробітництво, то це пошириться і на весь Європейський Союз.

"Але ми кандидати, а не члени. І навіть коли ви заходите просто щоб з'ясувати інформацію про те, де знаходяться ваші приватні дані, які ви залили в Telegram, то якщо ви заходите з польської IP-адреси, у вас буде написано, що інформація шифрується і зберігається в Нідерландах (хоч і не написано, де саме). Але коли ви заходите з української IP-адреси, то у вас буде написано: "інформація шифрується і зберігається". Де - питання. Ініціатива Кремлеграм та її засновники Ярослав Ажнюк і Назар Токар переконані, що вона зберігається в Росії. І заперечити їм насправді нічим, бо сама мережа не каже, де розташовані сервери і де зберігається інформація", - підсумував нардеп.

Заборона Telegram в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Згодом стало відомо, що Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Тепер буде проведена обов'язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів.

Раніше повідомлялося про затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції. У ЦПД України заявили, що це може обвалити всю агентурну мережу РФ у Європі і стати серйозною проблемою для Москви.

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