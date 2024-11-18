В Україні планують запровадити нову посаду: що відомо

Військовий омбудсмен опікуватиметься військовими потребами народу і воїнів.

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Посада військового омбудсмена / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви міністра:

В Україні, ймовірно, запровадять нову посаду військового омбудсмена

Він займатиметься захистом прав військовослужбовців

Наразі вже готують кількох кандидатів

В Україні незабаром оголосять кандидата на посаду військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз вже є декілька кандидатів.

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"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом", - сказав Умєров.

Він також зауважив, що Міноборони хоче захистити права військовослужбовців. Зокрема, Умєров наголосив на важливості роботи з ВРП, іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони для цього.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка опікуватиметься військовими потребами народу і наших воїнів", - підсумував міністр.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, У Міноборони сказали, що мобілізація в Україні триватиме до тих пір, поки в країні триватимуть бойові дії, адже необхідно звільнити окуповані території.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити і працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників.

Крім того, в Україні протягом останнього місяця працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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