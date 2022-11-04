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В Україні відключили понад тисячу терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням - CNN

4 листопада 2022, 22:35

Ідеться про відключення терміналів, які Україна придбала в березні у британської компанії та використовувала для бойових операцій.

В Україні відключили понад тисячу терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням - CNN
Відключення зачепило блок з 1300 терміналів / скріншот

В Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела.

"Побоювання України, що її війська можуть втратити доступ до найважливішого інтернет-сервісу Ілона Маска Starlink посилилися минулого тижня після того, як 1300 військових супутникових підрозділів вийшли з мережі ", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ідеться про відключення терміналів, які Україна придбала в березні у британської компанії та використовувала для бойових операцій.

Так, українська армія була змушена платити SpaceX по 2500 доларів на місяць за те, щоб кожен із 1300 терміналів був підключений. Відтак, загальна вартість користування цими послугами до вересня збільшилася майже до 20 мільйонів доларів. Зрештою Україна не змогла заплатити за роботу терміналів.

Проблеми з фінансуванням Starlink

У жовтні компанія Ілона Маска SpaceX направила лист в Пентагон з повідомленням, що більше не може продовжувати оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У Маска просили Міноборони США профінансувати відповідні послуги. До кінця 2022 року вони коштуватимуть понад $120 мільйонів.

Пізніше Маск повідомив про те, що він знову готовий оплачувати супутниковий інтернет Starlink для України. Разом з тим він підкреслив, що продовжує втрачати гроші через цей проект.

"Чорт з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив Маск.

Американський мільярдер також заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

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