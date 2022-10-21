"Україна контактує з Маском": Резніков поставив крапку в скандалі навколо Starlink

Україна домовилася з Ілоном Маском щодо SpaceX / скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Україна вирішила проблему з обслуговування терміналів супутникового зв'язку SpaceX.

Зараз є щонайменше три джерела для його фінансування. Про це він повідомив у коментарі Politico.

Глава Міноборони зазначив, що для вирішення проблеми Київ вийшов на прямий зв'язок із засновником SpaceX Ілоном Маском.

Він уточнив, що контактувати з американським мільярдером буде міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання", – заявив Резніков.

За його словами, Україна має відразу кілька джерел фінансування послуг супутникових інтернет-терміналів Starlink: Пентагон, Європа і приватні донори.

"Незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Маска", – додав глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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