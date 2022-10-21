УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україна контактує з Маском": Резніков поставив крапку в скандалі навколо Starlink

21 жовтня 2022, 11:23

Контактувати з американським мільярдером буде міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ілон Маск
Україна домовилася з Ілоном Маском щодо SpaceX / скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Україна вирішила проблему з обслуговування терміналів супутникового зв'язку SpaceX.

Зараз є щонайменше три джерела для його фінансування. Про це він повідомив у коментарі Politico.

Глава Міноборони зазначив, що для вирішення проблеми Київ вийшов на прямий зв'язок із засновником SpaceX Ілоном Маском.

Він уточнив, що контактувати з американським мільярдером буде міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання", – заявив Резніков.

За його словами, Україна має відразу кілька джерел фінансування послуг супутникових інтернет-терміналів Starlink: Пентагон, Європа і приватні донори.

"Незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Маска", – додав глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Читайте також:

SpaceX Ілон Маск Олексій Резніков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

12:58

"РФ робить кроки відчаю": Данілов попередив про два складні місяці в УкраїніВідео

12:54

Путін пом'якшив позицію: Ердоган висловився щодо переговорів України з РФВідео

12:45

"Тепер ми країна жінок": після початку мобілізації в Москві майже не залишилося чоловіків - NYTВідео

12:40

"У РФ абсолютне беззаконня": Фейгін розповів, чи готується Москва до ядерного ударуВідео

Реклама
12:31

"Вимикаємо чайники та праски": українцям масово відключають електроенергіюВідео

12:00

"Обрали фашиста": Данілов припечатав Путіна і передбачив розпад РосіїВідео

11:59

Дивно, але це працює: навіщо люди додають молоко і сік при варінні круп

11:37

Потрапив під удар HIMARS: у Херсоні ліквідували відомого пропагандиста РФВідео

11:23

"Україна контактує з Маском": Резніков поставив крапку в скандалі навколо StarlinkВідео

11:10

ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

11:05

Фейгін пояснив, чому ЗСУ наплювати на "воєнний стан" ПутінаВідео

11:04

"ЗСУ "відкобзонять" усіх росіян за 18 днів": Арестович оцінив загрозу вторгнення з боку БілорусіВідео

10:37

Замінить після смерті: спливли нові дані про двійника ПутінаВідео

10:20

"Окупанти вивозили награбоване": по Антонівському мосту "прилетіло" після візиту Аксьонова та КирієнкаВідео

10:07

"Терміново припинити бойові дії": у Зеленського заявили, що в РФ лишився єдиний спосіб зберегти обличчяВідео

09:57

РФ вдарила ракетами по Харкову і Запоріжжю: є поранені та руйнуванняВідео

09:55

Сім золотих правил і чому не можна в машинці: як правильно прати вовняний светр

09:37

"Цар - дурень": Пономарьов розповів, як мобілізація поховає режим ПутінаВідео

09:27

"Воєнний стан" на окупованих територіях: Фейгін пояснив підступний задум ПутінаВідео

Реклама
09:04

"Як справи в Бахмуті?": Маск дотепно висміяв МедведєваВідео

09:00

Не тоне, а спливає: як прибрати спливаючу рекламу на ноутбуці і комп'ютеріВідео

08:36

Удари іранських дронів: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для УкраїниВідео

08:31

"Хом'яча пачка": у Росії сміються над розповнілим путіністом Басковим

08:26

У РФ гостро не вистачає пілотів: на службу повернули майора Скворцова, який вбив трьох своїх колегВідео

08:17

Лукашенко постійно купує часПогляд

08:01

"Москва-місто наркоманів і повій": що зрадниця Денісова говорила про столицю РФ, куди поїхала сама

07:59

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Багаті теж плачуть - 70-річна Вероніка Кастро

07:56

Удари ЗСУ на півдні: склади з БК і спостережний пункт РФ "перемололи" у вогняну трухуВідео

07:25

"Хочуть відкрити другий фронт": Кулеба відповів, чи готова Україна до можливого нападу з БілорусіВідео

06:41

ЗСУ мають можливість звільнити Херсон і частину Донбасу до грудня – NYTВідео

06:19

Путін - боягузливий, брудний скунс, паскудний щур і дрібний бісПогляд

06:00

Як Путін мститиметься за Херсон і коли чекати тотального воєнного стану в РФ: інтерв'ю с Фейгіним

05:40

Путін втратить владу в Росії, після чого росіяни піднімуться для повалення режиму – ПономарьовВідео

05:00

Ноги-колоди: Седокова показала себе в найбільшій вазі і розповіла, як схудла

04:27

Меган Фокс зачарувала фанатів "вбивчими" грудьми в спокусливому корсеті

04:00

Головний козир Російської Федерації - це мотузка на шиї у Путіна - ПономарьовВідео

03:23

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

03:20

Смачна та швидка вечеря, коли в будинку немає світла: рецепт за пару хвилинВідео

02:50

На Півдні окупантів чекає котел: військовий експерт назвав причину

Реклама
02:21

Гороскоп Таро на листопад 2022: Ракам - нові горизонти, Левам - доленосні зміниВідео

01:35

"Знищення режиму Путіна – справа росіян": ексдепутат Держдуми пояснив, чому ЗСУ не варто "брати Москву"Відео

01:03

Гороскоп на тиждень 24-30 жовтня: Овнам - несподівані гроші, Дівам - щастя в любові, Рибам - розчаруванняВідео

00:51

Прикмети на 21 жовтня: які 3 речі заборонено робити, щоб всі гроші не втратитиВідео

00:15

"Поступово рухаємося": Зеленський назвав найважчі напрямки на фронтіВідео

20 жовтня, четвер
23:44

Чекає непростий день: де в Україні відключать світло 21 жовтняВідео

23:43

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

23:27

"Вона в розстрільних списках": Сосєдов розповів, чому в Європі скасували концерти Ані Лорак

23:14

ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму - АрестовичВідео

22:45

Росія готує техногенну катастрофу: у Зеленського розкрили хитрий план ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти