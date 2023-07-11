В Україні обмежили продаж сигарет: що потрапило під заборону

В Україні забороняють рекламу і стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-ogranichili-prodazhu-sigaret-chto-popalo-pod-zapret-10484731.html Посилання скопійоване

В Україні змінили правила продажу сигарет / pixabay.com

Обмеження щодо продажу тютюнових виробів набули чинності в Україні з 11 липня 2023 року.

Це передбачено законом № 1978 "Про внесення змін до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", прийнятим парламентарями наприкінці 2021 року, повідомляє Держпродспоживслужба.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що головними цілями законопроекту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема, захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин.

відео дня

Головні зміни:

заборона реклами і стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;

штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення-10200 грн;

заборона продажу ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;

відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на сигарети помітно зростуть. Як відзначають експерти, в середньому пачка подорожчає на 14 гривень.

Подорожчання очікується в рамках щорічного перегляду акцизу. В середньому пачка 64,06 грн, за пачку сигарет середнього сегмента доведеться заплатити 69,9 грн.

За преміум курці платитимуть від 82,61 грн. За рік сигарети подорожчали на 6,97-15,65 грн (залежно від виробника).

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, подорожчання акцизу на сигарети відбувається поетапно і триватиме до 2025 року. Щороку акциз дорожчає на 20%.

Більше новин: