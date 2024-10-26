Бронювання військовозобов’язаних в Україні частково відновили - Кабмін

Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони.

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Продовжити бронювання в Україні зможуть не всі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Денис Шмигаль

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Відновлення бронювання можливе не для всіх

Буде проведено аудит про присвоєння статусу критично важливих підприємств

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Про це йдеться у рішенні Кабміну.

Це має забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону України. Натомість відновлення бронювання для інших категорій громадян наразі не передбачене.

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В Україні до 15 листопада все ще триватиме аудит для визначення підприємств, яким можна присвоїти статус критично важливих. Він необхідний для посилення обороноздатності держави і недопущення зловживань.

За останній час кількість критично важливих підприємств та заброньованих працівників на них стрімко зростала, тому відповідні міністерства мають на меті визначити, чи мали місце недобросовісні дії, потенційно корупційного характеру.

Економічне бронювання / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Економічне бронювання в Україні - що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні поки що немає ухваленої моделі "економічного" бронювання - усі запропоновані урядом варіанти є несправедливими.

Напередодні на сайті додатку "Дія" було призупинено можливість бронювання працівників. Попередньо, обмеження мали діяти до 15 листопада.

Раніше Главред писав, що процедуру бронювання від мобілізації у додатку "Дія", імовірно, призупинили в рамках аудиту діяльності місцевих ОВА, які подавали списки з критично важливими для економіки підприємствам.

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