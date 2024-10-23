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Бронювання зазнало змін: у компаній можуть відібрати статус "критичних", подробиці

Яна Ставська
23 жовтня 2024, 17:55
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Підприємства, які отримали "бронь", будуть перевіряти на відповідність критеріям статусу критично важливих.
Бронювання зазнало змін: у компаній можуть відібрати статус
Економічне бронювання - кого стосуються зміни / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Головне

  • Підприємства з "бронею" чекають перевірки
  • Скасовувати "броню" зможуть ОВА

Кабмін вніс зміни у бронювання критично важливих для економіки підприємств. Про це свідчить опублікований на сайті уряду документ від 22 жовтня 2024 року.

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У тексті документу ідеться про надання повноважень профільним міністерствам і ОВА перевіряти "критичність" компаній, яким вже було надано бронювання, пояснив депутат Олександр Фесієнко, — і за невідповідності критеріям скасовувати цей статус.

"Орган, який прийняв рішення про визначення підприємства критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям з дати прийняття рішення про визначення їх критично важливими", — зазначено у змінах до постанови Кабміну.

За результатами проведеної перевірки орган (міністерство, ОВА) приймає одне з рішень — скасовує статус підприємства або його підтверджує.

Бронювання - останні новини

Як відомо, Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній — усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Урядовці планують переглянути подані списки.

Вже 20 жовтня можливість бронювання працівників було призупинено на сайті додатку "Дія". Вказувалось, що обмеження діятимуть до 15 листопада.

ЗМІ припустили, що подальшим процесом бронювання критичних для економіки підприємств займатимуться тільки міністерства. Місцеві ОВА можуть бути позбавлені цієї функції.

экономическое бронирование инфографика
Економічне бронювання / Інфографіка Главреда

Претензії до бронювання виникли саме через списки, подані від ОВА. Крім основних 7 критеріїв, у адміністрацій був свій окремий перелік вимог для визнання критичних підприємств.

Також зауважимо, що парламент розглядає можливість впровадження економічного бронювання за місячною звітністю про доходи фізосіб замість діючої квартальної. Ітиметься про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

Хто такий Олександр Федієнко?

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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