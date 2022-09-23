УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

50 гривень за десяток: в Україні рекордно подорожчають яйця і молочка

23 вересня 2022, 21:33

Дорошенко підкреслив, що потрібно звертати увагу і на курс долара, так як "коли він 42 або 48 - це є різниця".

ціни на продукти, ціни на яйця, ціни в Україні
Ціни на продукти в Україні / УНІАН, pixabay

Ціни на продукти у жовтні знову будуть повзти вгору. Як каже голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, наприкінці року очікується подорожчання по багатьох позиціях.

За його словами, тільки подорожчання яєць прогнозується майже вдвічі.

Як зазначає експерт, в серпні і вересні ціни на продукти були найнижчими, а з жовтня вони знову почнуть поступово зростати. Зокрема, подорожчають молочні продукти, овочі та яйця.

"Якщо подивимося на вартість в кінці року і на початку весни, коли будуть найбільші ціни і по "молочці", і по овочах, то, якщо говорить про яйця, то до кінця року ми побачимо ціну за 50 гривень (за десяток - ред.). На картоплю і овочі борщового набору, то найбільша ціна буде в кінці зими - на початку весни, швидше за все, картопля приблизно по 30 гривень (за кг - ред.)", - розповів Дорошенко.

Він додав, що найбільше зростання цін спостерігалося в перші чотири місяці війни. Далі ціни теж росли, але вже меншими темпами.

Дорошенко підкреслив, що потрібно звертати увагу і на курс долара, так як "коли він 42 або 48 - це є різниця для виробника та імпортера". А більша частина овочів буде імпортуватися в Україну, як і було в цьому році. Варто чекати підвищення цін і на молочну продукцію.

"Дефіциту точно не буде, хоча бачимо, що багато продуктів, у тому числі сири або продукти з великим терміном зберігання, завозяться з Європи. Тому, коли не вистачатиме власного молока для переробки, матимемо більшу кількість європейської продукції за європейськими цінами. Але молочна продукція в Україні вже кілька років коштує дорожче, ніж в Європі, тому рости нікуди, якщо не буде рости курс валют", - пояснив експерт.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також:

яйца продукти харчування ціни на продукти Олексій Дорошенко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:33

50 гривень за десяток: в Україні рекордно подорожчають яйця і молочка

21:03

У Маріуполі в школі прогримів вибух, постраждали діти - міськрада

20:52

Бідняков подарував вишиванку легендарному американському телеведучому і коміку

20:26

Заморозки атакують Україну: синоптики попередили про найхолодніший деньВідео

20:10

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

Реклама
20:05

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

19:57

Україна щодня втрачає 50 захисників, втрати РФ у 5 разів більші - ЗеленськийВідео

19:55

Перед сном люди ставлять склянку з солоною водою під ліжко: навіщо так робити

19:53

У Зеленського озвучили головні завдання України у війні з Росією

19:30

"Не дав нам нічого, нуль": Зеленський жорстко розкритикував Китай та Ізраїль за бездіяльністьВідео

19:23

Старість, не радість: 3 найбільш нестерпних в похилому віці знаки зодіакуВідео

19:14

Легендарний Ален Делон на камеру прочитав "Заповіт" ШевченкаВідео

19:09

Путін вже програв, але досі сподівається на диво і клянчить перемовиниПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 24 вересня 2022: Близнюкам - вороги, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - спокусиВідео

18:52

"Дуже багато жінок і дітей": в Ізюмі закінчили ексгумацію І підняли 436 тіл з братської могилиВідео

18:45

"Безліч проблем": експерт пояснив причину розпаду Росії через війну в Україні

18:36

В РФ мобілізували пенсіонера з діабетом та ішемією мозкуВідео

18:33

"Іди воювати": дружина Пєскова оскандалилася заявою про мобілізацію і влаштувала пожежу в МережіВідео

18:14

Кадиров вперше пішов проти Путіна: Пономарьов назвав наслідки для диктатора

18:13

На захист Меган: розлючений принц Гаррі відмовився від вечері з королем Чарльзом і Вільямом

Реклама
17:45

Фарба якого кольору найбільше псує волосся та як повернути пасмам живий вигляд

17:38

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

17:29

"З нашим днем, кохана!": Ніколаєв показав, як йому добре живеться без Корольової

17:27

Не тільки Ані Лорак і Сєдокова: продюсер розповів про артистів-запроданців, які працюють на ворога

17:15

Його фото облетіло весь світ: захисник Азовсталі повернувся з полону РФ без кістки в руціВідео

16:53

"Котел" під Лиманом: ЗСУ оточили два батальйони РФ, журналіст розкрив деталіВідео

16:41

Молодість збережеться на довше: як правильно доглядати за шкірою обличчя після 30 років

16:38

Чи будуть Україна платити субсидію біженцям, які виїхали за кордон: у Кабміні прийняли рішенняВідео

16:32

"Я б пішов воювати": Петросян у шоломі танкіста вразив заявою

16:05

Контрнаступ ЗСУ: Зеленський назвав причину успіху української арміїВідео

15:56

Слава Україні: на Миколаєві жителі окупованого міста вийшли на протест проти окупантівВідео

15:51

Прикмети на 24 вересня: які 5 речей не можна робити жінкам, щоб залучити достаток і грошіВідео

15:48

"Як приховати втрату Луганська?": Фейгін розповів, як прорахувався КремльВідео

15:43

Окупанти поступаються: на півдні України йдуть запеклі боїВідео

15:37

Стрілянина і вибух: над Одесою збили іранський безпілотникВідео

15:25

"Його ми вже відправили": Ердоган розповів, де знаходиться МедведчукВідео

15:03

10 днів не давали пити і схуд до 55 кг: мама звільненого азовця "Ореста" розповіла про стан сина

15:00

Скандальний актор Панін з усмішкою "благословив" окупантів на смерть в УкраїніВідео

14:53

Чому яєчню не можна смажити на соняшниковій олії: рецепт ідеальних хрустких смажених яєцьВідео

14:51

"Алковійська" Путіна до прориву готові: у РФ насмішили поповненням мобілізованихВідео

Реклама
14:46

У Путіна вибухнули погрозою швидко анексувати Донбас після "референдумів"Відео

14:44

Дружина Макаревича українською передбачила перемогу Україні

14:43

ЗСУ ліквідували офіцера РФ, розправи над яким вимагав КадировВідео

14:30

Піде за рік, максимум - два: Ейдман назвав умову відсторонення Путіна від владиВідео

14:24

Постачали окупантів боєприпасами: у Мелітополі підірвали подружжя зрадниківВідео

14:20

ЗСУ звільнили від окупантів Яцьківку на ДонеччиніВідео

13:57

"Це не сотні тисяч": у Міноборони назвали втрати ЗСУ у війні з РосієюВідео

13:56

Дощ з монет і купюр: 7 чоловічих імен, які притягують гроші

13:53

"У США теж є кнопки, що запускають ядерні ракети": Дуда відповів на шантаж ПутінаВідео

13:47

Україна може отримати ізраїльську систему проти іранських безпілотниківВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти