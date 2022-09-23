50 гривень за десяток: в Україні рекордно подорожчають яйця і молочка

Ціни на продукти в Україні / УНІАН, pixabay

Ціни на продукти у жовтні знову будуть повзти вгору. Як каже голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, наприкінці року очікується подорожчання по багатьох позиціях.

За його словами, тільки подорожчання яєць прогнозується майже вдвічі.

Як зазначає експерт, в серпні і вересні ціни на продукти були найнижчими, а з жовтня вони знову почнуть поступово зростати. Зокрема, подорожчають молочні продукти, овочі та яйця.

"Якщо подивимося на вартість в кінці року і на початку весни, коли будуть найбільші ціни і по "молочці", і по овочах, то, якщо говорить про яйця, то до кінця року ми побачимо ціну за 50 гривень (за десяток - ред.). На картоплю і овочі борщового набору, то найбільша ціна буде в кінці зими - на початку весни, швидше за все, картопля приблизно по 30 гривень (за кг - ред.)", - розповів Дорошенко.

Він додав, що найбільше зростання цін спостерігалося в перші чотири місяці війни. Далі ціни теж росли, але вже меншими темпами.

Дорошенко підкреслив, що потрібно звертати увагу і на курс долара, так як "коли він 42 або 48 - це є різниця для виробника та імпортера". А більша частина овочів буде імпортуватися в Україну, як і було в цьому році. Варто чекати підвищення цін і на молочну продукцію.

"Дефіциту точно не буде, хоча бачимо, що багато продуктів, у тому числі сири або продукти з великим терміном зберігання, завозяться з Європи. Тому, коли не вистачатиме власного молока для переробки, матимемо більшу кількість європейської продукції за європейськими цінами. Але молочна продукція в Україні вже кілька років коштує дорожче, ніж в Європі, тому рости нікуди, якщо не буде рости курс валют", - пояснив експерт.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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