"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафту

Україні не вигідні тенденції до зростання цін на нафту на світовому ринку, вважає Максим Гардус.

Розкрито ситуацію на світовому ринку нафтопродуктів

Головне із заяв Гардуса:

Україна споживає більше нафти, ніж виробляє

Додатковий обсяг нафти на світовому ринку тиснутиме на ціну

Києву не вигідні тенденції підвищення цін на нафту

Спеціаліст з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand Максим Гардус прокоментував ситуацію після виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК+.

"Для України ця ситуація позитивна, але помірковано. Україна споживає більше нафти, ніж виробляє. Зараз ми майже не виробляємо нафтопродукти, тому що наші НПЗ розбиті росіянами. Тому ми залежимо від імпорту", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт каже, що Україні не вигідні тенденції підвищення цін на нафту на світовому ринку.

"Ті, хто намагається зробити нафту дорожчою на світових ринках, — а саме це є метою ОПЕК і ОПЕК+, — не є нашими друзями. Саме слово "картель" означає об’єднання заради утримання цін. Чим менше країн у таких організаціях, тим краще для нас. ОПЕК розвалюється вже давно: з неї вийшли Ангола, Катар, хоча Катар не є таким великим виробником. Спостерігається криза цієї моделі", — пояснив він.

Співрозмовник нагадав про те, що раніше ОПЕК контролювала більше половини світової нафти, а зараз — близько чверті.

"Тому вихід країн з такого об'єднання є для нас гарною новиною, тому що вони хочуть видобувати більше нафти, ніж дозволяють квоти. Додатковий обсяг нафти на світовому ринку тиснутиме на ціну вниз. Для нас це добре з двох причин. Перша — ми споживаємо імпортні нафтопродукти, і чим вони дешевші, тим краще. Друга — головний заробіток Росії полягає в експорті нафти та нафтопродуктів. Чим нижча ціна, тим менше заробляє Росія", — не виключив він.

Разом з тим Гардус додав, що для України ця новина є лише "помірно позитивною".

"Тому що з моменту виходу з організації до реального нарощування видобутку має пройти певний час. Це не відбудеться прямо сьогодні. Вони не можуть миттєво викинути на ринок додатковий мільйон барелів. Це буде поступове збільшення — сотні тисяч барелів протягом певного періоду", — резюмував він.

Експерт пояснив, як затримка танкерів позначиться на експорті нафти з РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній упевнений, що арешт суден російського "тіньового флоту" може значно ускладнити експорт нафти з РФ. Він зазначає, що якщо до цих дій приєднаються країни Європи, наслідки для російської економіки будуть серйозними — аж до різкого скорочення поставок і значних фінансових втрат. Загородній підкреслив, що основні маршрути транспортування російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Навіть короткострокові затримки танкерів, наприклад під приводом екологічних або технічних перевірок, здатні уповільнити логістику та створити серйозні труднощі для нафтового експорту Росії.

Дивіться відео — інтерв'ю Максима Гардуса:

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

