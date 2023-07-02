В Україні масштабна повітряна тривога: РФ підняла в повітря 7 літаків з ракетами

У повітрі перебувають сім бортів Ту-22м3, є загроза атаки. Крім цього, РФ вивела у Чорне море три кораблі-ракетоносії із загальним залпом 16 "Калібрів".

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-masshtabnaya-vozdushnaya-trevoga-rf-podnyala-v-vozduh-7-samoletov-s-raketami-10482445.html Посилання скопійоване

В Україні масштабна повітряна тривога/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

В Україні вранці у неділю, 2 липня оголосили масштабну повітряну тривогу, загроза ракетних ударів є для більшої частини нашої держави.

Країна-агресорка Росія підняла у повітря сім бортів Ту-22м3. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що сім бортів Ту-22м3 піднялося у повітря з аеродрому Моздок у країні-агресорці Росії.

відео дня

Також РФ тримає у Чорному морі три кораблі-ракетоносії, загальний залп яких становить 16 "Калібрів".

Нагадаємо, країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 2 липня, атакувала Київ дронами-камікадзе Shahed. Це перша атака на Київ за останні 12 днів. Сили ППО збили усі ворожі цілі у небі над столицею України. Також вибухи під час роботи протиповітряної оборони чули у ще двох областях – у Миколаївській та Запорізькій.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Було пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи було завершено.

Читайте також: