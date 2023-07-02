РФ вночі атакувала Київ дронами, вибухи лунали у ще двох областях: усі подробиці

Це перша атака на Київ за останні 12 днів. Сили ППО збили усі ворожі цілі у небі над столицею України.

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РФ вночі атакувала Київ дронами/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 2 липня, атакувала столицю України дронами-камікадзе Shahed.

Усі шахеди у небі над Києвом були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено", – розповів керівник адміністрації Сергій Попко.

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Він зазначив, що інформації щодо потерпілих чи руйнування поки що не надходило, дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Вночі повітряна тривога оголошувалася у низці регіонів. Крім Києва та Київщини, вибухи під час роботи протиповітряної оборони чули у ще двох областях – у Миколаївській та Запорізькій.

Вранці 2 липня у половині областей України знову була оголошена повітряна тривога.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Було пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

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