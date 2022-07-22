Сімейний підряд: ЗСУ ліквідували окупанта, старшого брата якого вбили 26 років тому в Чечні

ЗСУ ліквідували окупанта, старшого брата якого вбили 26 років тому в Чечні / Facebook та УНІАН

Українські бійці ліквідували російського унтер-офіцера - старшого сержанта Олексія Давидова. Як пише грузинський журналіст Іраклі Комахідзе, в сім'ї це вже другий випадок - понад 26 років тому в Першій чеченській війні загинув старший брат Давидова. Володимир Аржуков.

За даними Комахідзе, вся сім'я жила в селищі Чуфарово Вешкаїмського району Ульяновської області.

"26 років тому чуфаровци зустрічали труну з тілом земляка Володимира Аржукова, який загинув в першу чеченську війну. Ховав все селище, ридали всі, але найбільше плакав десятирічний зведений брат Альошка. І ось в Чуфарово (Вешкаїмський район Ульяновської області) в кінці травня прийшла ще одна страшна звістка: в Україні 23 травня загинув той самий Альошка – Олексій Давидов, який наплакався на похоронах старшого брата і поклявся стати військовим", – йдеться в повідомленні.

Журналіст Комахідзе також звернув увагу на те, що ліквідований окупант був нагороджений трьома медалями, в тому числі ‒ "За повернення Криму". У нього залишилися дружина і троє дітей.

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Нагадаємо, раніше на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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