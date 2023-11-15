В ОП натякнули на відновлення цивільних польотів до завершення війни

Вчора, 14 листопада, під час виступу в Інституті Хадсона в рамках поїздки в США керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в Україні може запрацювати цивільний аеропорт.
За словами Андрія Єрмака, аеропорт можуть відкрити, не чекаючи кінця війни, проте який саме аеропорт відновить роботу і коли його відкриють - поки невідомо.
При цьому, за інформацією УП, аеропорт можуть відкрити в одному з міст на заході України.
Відомо, що польоти цивільної авіації в Україні були повністю припинені 24 лютого 2022 року. Раніше серед міст, в яких можуть відкрити аеропорт, називали:
- Київ
- Львів
- Одеса
- Ужгород
Нагадаємо, в Україні в рамках воєнного стану були введені обмеження по виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним, заявив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко.
Також, з 3 листопада через страйки польських перевізників польсько-український кордон можуть перекрити на всіх пунктах пропуску до кінця 2023 року. Страйкують поляки через нібито надмірну конкуренцію з українцям після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом.
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