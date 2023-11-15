УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В ОП натякнули на відновлення цивільних польотів до завершення війни

Єлизавета Бельмас
15 листопада 2023, 19:09оновлено 15 листопада, 19:55
В Україні можуть відкрити аеропорт, не чекаючи кінця війни.
В Україні готуються відкрити аеропорт: Єрмак зробив заяву
В Україні готуються відкрити аеропорт: Єрмак зробив заяву / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Фейсбук Міжнародний аеропорт "Львів"

Вчора, 14 листопада, під час виступу в Інституті Хадсона в рамках поїздки в США керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в Україні може запрацювати цивільний аеропорт.

За словами Андрія Єрмака, аеропорт можуть відкрити, не чекаючи кінця війни, проте який саме аеропорт відновить роботу і коли його відкриють - поки невідомо.

При цьому, за інформацією УП, аеропорт можуть відкрити в одному з міст на заході України.

відео дня

Відомо, що польоти цивільної авіації в Україні були повністю припинені 24 лютого 2022 року. Раніше серед міст, в яких можуть відкрити аеропорт, називали:

  • Київ
  • Львів
  • Одеса
  • Ужгород

Нагадаємо, в Україні в рамках воєнного стану були введені обмеження по виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним, заявив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко.

Також, з 3 листопада через страйки польських перевізників польсько-український кордон можуть перекрити на всіх пунктах пропуску до кінця 2023 року. Страйкують поляки через нібито надмірну конкуренцію з українцям після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Україна Андрій Єрмак
Реклама

Головне за день

Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті

Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті

20:34 Україна
Почався наступ з кількох напрямків: ворог кинув сили для захоплення Куп'янська

Почався наступ з кількох напрямків: ворог кинув сили для захоплення Куп'янська

20:15 Україна
Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода

Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода

19:32 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:34

Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті

20:28

Перевірка на "вошивість": експерт спрогнозував, до чого призведе відступ росіян на півдні

20:15

Почався наступ з кількох напрямків: ворог кинув сили для захоплення Куп'янська

20:14

85-річний сер Ентоні Хопкінс станцював на кухні запальний танок для своєї їжіВідео

20:11

Як позбутись плям від крові: два несподівані методи, які врятують ваші улюблені речі

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
20:06

"Чистка від нацизму": росіяни зліпили пропагандистську листівку з обличчям української співачки

19:32

Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода

19:16

Серіал Венздей - другий сезон: подробиці зйомок та коли вийдуть нові серії

19:09

В ОП натякнули на відновлення цивільних польотів до завершення війни

Реклама
19:02

В Україні вдосконалили процедуру отримання на руки посвідчення водія: деталі змін

18:56

Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

18:46

Alyona Alyona розповіла про нового бойфренда: як почалася їхня історія коханняВідео

18:36

У Росії українські області обізвали "державами": ганьба Захарової потрапила на камеруВідео

18:33

Будуть хвороби та безгрошів'я: мольфар назвав 3 речі, які не можна робити вдомаВідео

17:57

У Повітряних силах пояснили, чому росіяни годинами ганяють МіГи по небу

17:43

Один із союзників Росії віддаляється від Путіна: шукає інших партнерів з безпеки

17:41

Статус учасника бойових дій: як його отримати та що обов'язково треба знати

17:31

У Telegram можуть впровадити жорсткі заборони: Данілов назвав причини

17:26

"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега ХерсонщиниВідео

17:21

Яку максимальну швидкість може розвинути людина: неймовірні відомості про біг

Реклама
17:12

Герсак Віталій Анатолійович досьє

17:10

Зустріч лідерів США та Китаю: що чекати УкраїніПогляд

17:07

Штайнмаєр розніс Путіна: нехай навіть не думає, Німеччина не забуде про Україну

17:02

Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

16:54

Чим прибрати цвіль з герметика: кращий засіб, який радять фахівці

16:42

С0, С1 або С2: що означають позначки на яйцях і які краще купувати

16:39

Терміново йдіть до лікаря: що означають збільшені лімфовузли - 5 причинВідео

16:18

СБУ відкрила справу на Фаріон: підозрюють за 4 статтями Кримінального кодексу

16:16

Українським вчителям піднімуть зарплати: на скільки зростуть оклади

16:11

Окупанти уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі ДніпраВідео

16:09

Вдарить 14-градусний мороз: коли Україну буде засипати снігом

15:58

Весела головоломка для найуважніших: треба знайти кішку за 10 секунд

15:52

Як позбутися нічних судом у ногах: про що попереджає організм

15:43

Ірині Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у здивованих фанатівВідео

15:28

Росіяни тікають з Нової Каховки: мер міста розповів, кому вдалось втекти першими

15:21

"Не пощастило з хлопчиком": Симоньян знову "залізла в ліжко" до Пугачової

15:17

Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

15:15

"Сюр який!": Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало"Фото

15:07

Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

14:51

Річ, яка 17 листопада притягне нещастя: прикмети і що не можна робити

Реклама
14:51

Терміни перевірок пенсіонерів-переселенців хочуть поміняти: що сталося

14:39

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

14:36

Потап у перуці спародіював Настю КаменськихВідео

14:31

"Розправ крила і лети": Леблан та Кокс зворушливо звернулися до покійного ПерріВідео

14:25

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності - опитування

13:41

Росіяни потужно обстріляли ТЕС: понад 40 населених пунктів без світла

13:41

Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

13:34

"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

13:34

Мірзоян мало не побився зі зрадниками "Кроликами" на похоронах Ніни Матвієнко

13:28

Стала відома дата прем’єри продовження серіалу "Плут"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти