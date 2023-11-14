Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні: про що говорили

Зустріч була присвячена обговоренню різних аспектів стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

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Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася з Блінкеном у США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся 13 листопада з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Про це повідомили у преслужбі Офісу президента.

Зустріч відбулася в рамках робочого візиту української делегації, до якої, крім Єрмака, входили міністр економіки Юлія Свириденко, заступниця глави Держдепартаменту з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європи Кріс Сміт та інші посадовці.

Під час зустрічі обговорювалися різні аспекти стратегічного партнерства між Україною та США. Одним із ключових питань була ситуація на фронті. Андрій Єрмак підкреслив ефективність американської допомоги та зброї на полі бою в стримуванні російської агресії. Він також зазначив, що з наближенням зими очікується посилення ракетного терору і відзначив важливість отримання засобів протиповітряної оборони для захисту міст та об'єктів критичної інфраструктури.

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"З наближенням зими очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути "зернового коридору", – сказав Андрій Єрмак.

Посадовець також висловив вдячність за безпрецедентну допомогу США та висловив надію на схвалення фінансової допомоги з боку американських законодавців.

"Підтримка й допомога США мають критичне значення для гарантування стабільності в нашій державі та наближення перемоги", – сказав Єрмак.

Важливим аспектом зустрічі було питання укладення угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7, підписаної у Вільнюсі влітку.

На зустрічі також обговорювали питання санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для відбудови України. Крім цього, посадовці звернули увагу на ситуацію на Близькому Сході.

Андрій Єрмак висловив впевненість у важливості подальшого співробітництва між обома країнами і подякував американській адміністрації, Конгресу та народові за підтримку України в цей важливий історичний момент.

"Ми надзвичайно цінуємо те, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною в цей вирішальний історичний момент. Майбутні покоління залежать від нашої здатності захистити свободу сьогодні. Тому я певен, що під час цієї зустрічі ми зосередимося на кроках, які допоможуть нам перемогти", – підсумував керівник ОП.

Допомога США Україні

Нагадаємо, військова допомога Україні та Ізраїлю від США опинилася під загрозою через останні події в Ізраїлі. На це також повпливало обрання нового спікера Палати представників США, Майка Джонсона, відомого своєю любов'ю до Трампа.

Наразі в американському Конгресі обговорюються окремі законопроекти щодо надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. Проте відзначається, що позиція президента Джо Байдена може суттєво вплинути на прийняття цих ініціатив. Він попередив, що буде блокувати будь-які законопроекти, які, на його думку, "не відповідають безпеці Сполучених Штатів".

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що необхідно якнайшвидше прийняти запит президента США, який включає надання важливої допомоги Україні та Ізраїлю. Він підкреслив, що це не просто питання підтримки союзників, але й прямо впливає на національні інтереси Сполучених Штатів та безпеку всього регіону.

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