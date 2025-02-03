'Норма для всіх': у Міноборони розкрили деталі про ВЛК для обмежено придатних

Головні тези Лазуткіна:
- Законопроєкт, який продовжує термін проходження ВЛК для обмежено придатних, перебуває на фінальній стадії розгляду
- Повторну комісію пройшли близько 27% осіб
- Повторну ВЛК мають пройти також заброньовані обмежено придатні
Законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних, перебуває на завершальній стадії розгляду у Верховній Раді. Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Згідно з новим законопроєктом, термін проходження ВЛК буде продовжено до 5 червня. Лазуткін зазначив, що повторну комісію пройшли близько 27% осіб, які мали це зробити до 5 лютого.
Водночас, як зауважив речник, несвоєчасне виконання або невиконання цього обов'язку буде розцінюватися як адміністративне порушення. Тому може призвести до накладення штрафу.
Повторну ВЛК повинні пройти й заброньовані обмежено придатні - це "норма закону для всіх". Лазуткін також підкреслив, що за новим законопроєктом повістки на ВЛК для обмежено придатних не видаються.
"Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+", - пояснив речник Міноборони.
Проходження ВЛК в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні розглядають продовження терміну для проходження ВЛК для військовозобов'язаних, які визнані обмежено придатними до служби. Обов'язок проходити ВЛК не стосуватиметься осіб до 25 років.
Також до ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не будуть накладати штрафи або оголошувати в розшук тих, хто не пройде військово-лікарську комісію до 5 лютого.
Крім цього, з 31 січня у мобільному застосунку Резерв+ доступна функція отримання електронних направлень на ВЛК. Спочатку послуга буде доступна для тих, хто бажає пройти медогляд за власною ініціативою, згодом її розширять на всіх, хто отримав повістку.
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Хто такий Дмитро Лазуткін?
Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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