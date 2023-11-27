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Вітер 27 м/с і хуртовини: на Україну насувається новий потужний циклон

Альона Вороніна
27 листопада 2023, 15:20оновлено 27 листопада, 16:31
Після нинішньої негоди на Україну зовсім скоро насунеться ще один потужний циклон. У частині областей буде дощ, у частині – сніг, мокрий сніг і хуртовини.

Погода, снег, снегопад, вьюга, зима
Погода в Україні – насувається ще один потужний циклон/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 27 листопада по 3 грудня, знову дивуватиме неприємними сюрпризами. Після значного погіршення погоди, що спостерігалося у минулі дні та зараз, вже зовсім скоро насунеться новий циклон. Під час нового загострення погодних умов у низці областей України буде йти дощ, а в частині областей – сніг і мокрий сніг. Також буде дуже сильний вітер і подекуди хуртовини.

Через переважання циклонічної діяльності наприкінці листопада і на початку грудня через територію України будуть проходити атмосферні фронти і різні за властивостями повітряні маси. Тому погодні умови будуть нестійкими, з великою кількістю опадів, сильним вітром, туманами і коливаннями температури повітря. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що стійкого снігового покриву упродовж тижня не очікується, а морози періодично будуть змінюватися відлигою.

Погода в Україні 27 листопада

Тиждень почався із суттєвого погіршення погодних умов. Через проходження південного циклону погода підкинула неприємні "сюрпризи". Зокрема, у південних, центральних та північних областях пройшли сильні снігопади, хуртовини.

Вдень у більшості областей буде сніг і мокрий сніг, у західній частині держави невеликий сніг упродовж доби.

Вітер західний/північно-західний, 15-20 м/с, місцями крім західних областей посилення до 25-27 м/с. Температура повітря протягом доби +1…-4 градусів.

Погода в Украине 27 ноября
Погода в Україні 27 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 листопада

У вівторок, 28 листопада частину України накриє невеликий сніг. Зокрема, невеликих опадів у вигляді снігу варто очікувати у ніч на вівторок у північно-східній частині України, а також у Карпатах та на Закарпатті. Вдень та ввечері у південних областях і Криму буде йти дощ, у західних областях – сніг та мокрий сніг. Також у південних та західних областях місцями буде туман. На дорогах країни місцями ожеледиця, сніговий накат.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вночі на лівобережжі окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 градуси, подекуди -14...-9. Вдень повітря прогріється до -5...0 градусів, у південній половині та Криму +2...+7 градусів.

Погода в Украине 27 ноября
Погода в Україні 28 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 листопада

Новий потужний циклон накотиться на Україну у середу, 29 листопада. Через південний циклон погода буде нестійкою, вологою і вітряною. Будуть йти значні опади, переважно у вигляді дощу. Але на заході та півдні нашої держави очікуються сніг і мокрий сніг. Також варто бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на західний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -5 градусів у західних областях до +11 градусів у південних областях і Криму.

Погода в Украине 29 ноября
Погода в Україні 29 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 листопада

У четвер, 30 листопада, у північній частині країни очікується сніг, буде хуртовина. У Криму очікуються помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території нашої держави без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 градуси, у Карпатах -15...-10, у Криму, Приазов'ї та на крайньому сході близько 0 градусів. Вдень +1...-4 градуси.

Погода в Украине 30 ноября
Погода в Україні 30 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 грудня

У п'ятницю, 1 грудня, у західних областях буде йти сніг, а подекуди – мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями буде ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території України без опадів. Також подекуди будуть тумани вночі і вранці.

Вітер переважно південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 градуси, у північних областях місцями -14...-9 градусів, на півдні близько 0 градусів. Вдень +2…-3 градуси, на півдні, у Криму та на Прикарпатті +3…+8 градусів.

Погода в Украине 1 декабря
Погода в Україні 1 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 грудня

Субота, 2 грудня, також зустріне нас опадами. У нашій державі пройдуть невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Подекуди можливі тумани.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, вдень +5…+10 градусів, на півдні, у Криму та на Прикарпатті місцями +11…+13 градусів. На півночі лівобережжя вночі -8...-3 градусів, вдень +1...+6.

Погода в Украине 2 декабря
Погода в Україні 2 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 грудня

У неділю, 3 грудня, у центральних та північних областях пройде дощ із мокрим снігом, на решті території України без істотних опадів. Подекуди будуть тумани.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 градусів, вдень +2…+7, на півдні, сході та у Криму +8…+13 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якою буде погода взимку

Раніше синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

Також раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода на Різдво і Новий Рік. За його словами, погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Температура повітря триматиметься на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше – +1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.

Крім цього, синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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