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Україну накрив сніговий шторм: перекрито дороги, знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів

Анна Ярославська
27 листопада 2023, 09:37
Найскладніша ситуація зберігається на півночі та півдні Одеської області. Снігові замети досягають півтора метра.

В Україні вирує негода
В Україні вирує негода / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Україну накрила снігова буря. На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксировано 840 автомобілів, повідомили у МВС України.

Наслідки негоди: ситуація по регіонах

Одеська область. Найскладніша ситуація зберігається на півночі та півдні регіону: снігові замети досягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. Для розчищення снігових заметів, буксирування автівок та евакуації людей використовували військову техніку.

відео дня

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, в тому числі 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники звільнили зі снігової пастки 6 осіб.

  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС
  • На Одещині вирує негода
    На Одещині вирує негода Фото: ДСНС

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів і 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 людям, зокрема 93 дітям. З ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 осіб.

Дивіться відео - Як зараз виглядає траса Одеса - Київ:

Трасу Одеса-Київ замело снігом
Трасу Одеса - Київ замело снігом / скріншот

Миколаївська область. Перекрито рух на 10 ділянках доріг, замети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксировано.

Черкаська область. Поблизу міста Кам'янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту в реверсному режимі, близько 40 вантажівок зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область. Поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксировано 164 транспортних засоби, 293 людям надано допомогу.

Ситуація в Києві

Станом на ранок понеділка, 27 листопада, Київ перебуває у складних погодних умовах. У столиці та області триває сильний снігопад, хуртовини, снігові замети; на дорогах - ожеледиця. Вітер 22 м/с. Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована.

"Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Відключень електроенергії не було; споживання електроенергії проходить без обмежень. Аварій на газових мережах не було, пасажирський транспорт працює за штатним графіком. Підготовлені пункти обігріву", - йдеться у повідомленні.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють у змішаному режимі - офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу – вирішують батьки.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що рух транспорту в Києві ускладнено. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього місто задіяло близько 500 одиниць спеціальної техніки та майже 4 500 співробітників.

Водіїв просять без необхідності не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці.

Також з 7:30 ранку в'їзд до Києва великогабаритного транспорту закритий. Обмеження діятиме орієнтовно до 10 ранку. Це дозволить мінімізувати затори й забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Дивіться відео - Київ і область засипає снігом:

Київщину засипає снігом
Київщину засипає снігом / скріншот

Що кажуть синоптики

Синоптики прогнозують, що погода в Україні продовжить погіршуватися - країну накриє новий циклон.

Прогноз погоди Наталії Діденко свідчить: несприятлива погода торкнеться в більшості областей, лише на заході країни очікується невеликий сніг і поривчастий вітер.

"27 листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/сек, місцями 25-27 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети. У перехідній зоні більш холодного й теплого повітря - від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум - сніг змішується з мокрим снігом, крижаний дощ, ще плюс налипання мокрого снігу, ожеледь, а все, що на схід від цієї смуги, охопить дощова погода. Однак і в цих областях з дощем буде штормовий вітер! Відповідно, на морях – шторм", - написала синоптик у Facebook.

У понеділок температура повітря становитиме вдень 0-3 градуси морозу.

Погода в Києві: очікується сильний сніг, хуртовина і сильний північно-західний вітер. Пориви сягатимуть 15-20, місцями 25 метрів на секунду.

У середу, 29 листопада, очікується вихід чергового південного циклону зі снігопадами, попередила синоптик.

Тим часом на горі Піп Іван зафіксовані рекордні -16°С. Вітер сягав 15 м/с.

Дивіться відео - Гору Піп Іван замітає снігом:

Снігопад на горі Піп Іван
Снігопад на горі Піп Іван / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

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