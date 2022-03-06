До тероборони вступили 100 тисяч українців від початку нападу РФ/ Фото Reuters

Уже 100 тисяч українців долучилися до територіальної оборони від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.

Про це розповіли у пресслужбі Національної гвардії України.

"З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців", – зазначається у повідомленні.

В НГУ пояснили, що після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

"Пишаємося такою підмогою, разом до кінця! Дякуємо кожному сміливому українцю та українці, які демонструють разом з нами непохитний дух українського воїна!" – зазначили в Нацгвардії.

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Раніше повідомлялося, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання допомогти захищатися від Росії – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Пізніше стало відомо, що до цього підрозділу долучаться українці з Французького іноземного легіону – Франція відпускає їх в повній бойовій екіпіровці. Крім цього, допомога прибуде і з Японії – звідти приїдуть щонайменше 70 добровольців.

Також 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.

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