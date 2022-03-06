До тероборони вступили 100 тисяч українців від початку нападу РФ

Коли війна закінчиться, українська територіальна оборона залишиться частиною системи оборони держави.
Уже 100 тисяч українців долучилися до територіальної оборони від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.
Про це розповіли у пресслужбі Національної гвардії України.
"З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців", – зазначається у повідомленні.
В НГУ пояснили, що після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.
"Пишаємося такою підмогою, разом до кінця! Дякуємо кожному сміливому українцю та українці, які демонструють разом з нами непохитний дух українського воїна!" – зазначили в Нацгвардії.
Раніше повідомлялося, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання допомогти захищатися від Росії – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.
Пізніше стало відомо, що до цього підрозділу долучаться українці з Французького іноземного легіону – Франція відпускає їх в повній бойовій екіпіровці. Крім цього, допомога прибуде і з Японії – звідти приїдуть щонайменше 70 добровольців.
Також 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.
Читайте також:
- Ситуація складна: Луганщину обстрілюють, частина міст під контролем окупантів
- Внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну - МВС
- Одинадцятий день повномасштабної війни: втрати РФ перевищили 10 тис. солдатів і тисячі одиниць техніки