В ТЦК йти не доведеться: військово-обліковий документ з QR-кодом видаватимуть у ЦНАП

Українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у будь-якому ЦНАПі за 15 хвилин.

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Українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у будь-якому ЦНАПі / Колаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

В українських ЦНАПах можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом. Процедура займає 15 хвилин, а сам документ дійсний 1 рік. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документа", - зазначили у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, процедура надається безкоштовно за 15 хвилин. Документ можна отримати в електронній формі на електронну пошту у форматі PDF або роздрукованим. Він має таку ж юридичну чинність, як і електронний документ.

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Також військовозобов'язаним не потрібно відвідувати ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, якщо вся необхідна інформація вже є в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

"Якщо раніше отримували виписку з печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАП та отримати новий QR-код. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - зауважили у відомстві.

Оновлення даних в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня до 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей додаток.

Крім цього, нардепка Катерина Чорногоренко заявила, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.

Як повідомляв Гларвед, наразі застосунок "Резерв+" не використовується для направлення на ВЛК, але ця можливість розглядається, сказав представник Міноборони Дмитро Лазуткін. Технічно функцію направлення на ВЛК можна додати, але для цього потрібні відповідні юридичні підстави та нормативні акти.

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