У США назвали сценарії завершення війни та оцінили ймовірність повернення Криму Україні

У США оцінили сценарії завершення війни / Фото УНІАН

Війна в Україні може перейти в затяжну фазу з повторюваними бойовими зіткненнями, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі.

Він не виключив, що війна може завершитися рішучою перемогою однієї зі сторін і подальшими переговорами. Багато що залежить від політичного керівництва, підкреслив він в інтерв'ю Fox News.

Генерал США зазначив, що розвиток подій в наступні кілька тижнів, ймовірно, багато в чому вирішить результат війни.

За його словами, є безліч альтернативних варіантів, в яких він зараз не цілком впевнений: "Зараз дещо передчасно робити які-небудь прогнози, оскільки тривають запеклі бойові зіткнення між російськими та українськими військовими на Донбасі".

Він також відповів на питання про те, чи підтримає він рішення, якщо, наприклад, Володимир Зеленський захоче забрати назад у росіян Крим.

"Ми військові, ми підтримаємо всі рішення президента Байдена і нашого політичного керівництва. Але, за великим рахунком, це війна між Україною і Росією. Як все завершиться на полях битв, визначатимуть президент Зеленський і Путін", — додав Міллі.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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