Десантура ЗСУ "покришила" еліту військ РФ: знищено взвод псковських десантників

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку РФ / Facebook / www . dshv.mil.gov. ua

Бійці Збройних сил України ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою на одному з напрямків.

Як розповіли в прес-службі Десантно-штурмових військ ЗСУ, львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.

"Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії в повітряно - десантних військ ЗС Московії", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШУ, бійці успішно знищили близько 20 російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

"Ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам і несла значні втрати від захисників України", — додали в ДШВ.

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Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.

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