Десантура ЗСУ "покришила" еліту військ РФ: знищено взвод псковських десантників

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.
Бійці Збройних сил України ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою на одному з напрямків.
Як розповіли в прес-службі Десантно-штурмових військ ЗСУ, львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.
"Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії в повітряно - десантних військ ЗС Московії", - йдеться в повідомленні.
Як уточнив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШУ, бійці успішно знищили близько 20 російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.
"Ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам і несла значні втрати від захисників України", — додали в ДШВ.
читайте такожРашистів втопили разом з технікою: ЗСУ знищили переправу РФ на Сіверському Дінці
Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.
Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- Екіпажі спалили разом з технікою: ЗСУ знищили броньовики ворога
- ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ Алігатор за $10 млн
- На Запоріжжі спецназ СБУ "покришив" окупантів РФ разом з бронетехнікою