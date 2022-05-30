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Ворога відкинули на 8-10 кілометрів: ЗСУ просунулися вперед на південному напрямку

30 травня 2022, 12:58

На Херсонщині та Запоріжжі українські захисники вибили окупантів з низки населених пунктів, повідомив Вадим Денисенко.

військовий ЗСУ
Бійці ЗСУ просунулися вперед на півдні / Фото Reuters

Бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському та Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині та Запоріжжі, ми просунулися в середньому на 8-10 кілометрів і вибили їх (загарбників - ред.) з цих населених пунктів", - сказав він.

Разом з тим Денисенко уточнив, що на сьогодні в околицях Сєвєродонецька йдуть бої, нашим захисникам поки вдається стримувати ворога.

"Це найгарячіша точка зараз", - додав радник глави МВС.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн новини Херсона

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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ЗСУ Вадим Денисенко війна Росії та України
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