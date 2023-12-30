У Севастополі пролунав потужний вибух: що відомо

У Міноборони РФ заявили, що вранці 30 грудня Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.

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У РФ заявили про знищення морського дрона / Колаж: Главред, фото: virtual-sevastopol.ru, скріншот

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 30 грудня пролунав потужний вибух.

Як повідомляє Крим. Реалії, інцидент стався о 9:44 за місцевим часом.

"Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська (окупаційна — ред.) влада та військові РФ ситуацію не коментували", — йдеться у повідомленні.

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У Міністерстві оборони РФ заявили, що вранці 30 грудня Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.

"30 грудня близько 10:00 мск в північно-західній частині акваторії Чорного моря був виявлений, що прямував у напрямку Кримського півострова, безекіпажний катер ВМС України. Виявлена ціль була знищена зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал Кримський вітер уточнює: "Мінбрехні рф доповіло, що знищило морський безпілотник ЗСУ. Якщо це і так, то це всього лише розвідка".

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України повністю знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" Військово-морського флоту агресора Росії в порту окупованої Феодосії. Судячи з усього, судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, що призвело до потужного вибуху. Окупанти втратили вже третій ВДК, раніше вони "хотіли" використовувати кораблі для висадки десанту. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, в порту окупованої РФ Феодосії пошкоджено ще одне російське судно в результаті вибуху десантного корабля "Новочеркаськ" 26 грудня.

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