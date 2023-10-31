У Севастополі потужні постріли: колона швидких поїхала у військовий госпіталь

Постріли пролунали увечері 31 жовтня біля входу у Севастопольську бухту.

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У Криму пролунали постріли і поїхали швидкі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

У Криму пролунали постріли поблизу Севастопольської бухти. Після цього у місті колоною пролетіли машини швидкої допомоги. Відео вже розлетілось в Мережі.

За даними Telegram-каналу "Крымский ветер", постріли пролунали увечері 31 жовтня. Їх було чути біля входу у Севастопольску бухту.

Згодом в Мережі з'явилось відео, як у бік військового шпиталю Чорноморського флоту РФ їдуть "швидкі". Повідомляється, що місцеві жителі бачили мінімум 4 машини.

відео дня

За попередніми даними, швидкі забирали поранених окупантів, які постраждали внаслідок ймовірного прильоту.

Дивіться відео з машинами швидкої допомоги у Севастополі:

У Криму пролунали постріли і поїхали швидкі / фото: скриншот

Вибухи у Криму

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму у ніч на 30 жовтня гриміли вибухи – під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено. Близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по базі російських окупантів поруч з населеним пунктом Оленівка на заході окупованого півострова.

Пізніше з’явилися нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму. ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.

Також у Військово-морських силах прокоментували удари по окупованому Росією Криму і повідомили, що було ціллю удару. Ціллю обстрілу стали дороговартісні системи ППО, які мали великий радіус покриття.

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