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"Нехай припиняє війну": у США жорстко відповіли на скарги РФ через жертви у Криму

Олексій Тесля
25 червня 2024, 08:35
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РФ відповідальна за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч людей, наголосив Патрік Райдер.
'Нехай припиняє війну': у США жорстко відповіли на скарги РФ через жертви у Криму
У США прокоментували удари по цілях у Криму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Україна сама обирає цілі для атак по об'єктах РФ, заявив представник Пентагону Патрік Райдер, коментуючи звинувачення Росії у причетності США до українських ударів по Криму.

"Важливо озирнутися назад, саме до незаконного вторгнення Росії в Україну, важливо озирнутися назад і подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо вони (РФ - Ред.) стурбовані жертвами серед своїх військ, то нехай припиняють цю війну та повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби", - наголосив він у ході брифінгу, передає "Європейська правда".

Він також нагадав, що саме Росія відповідає за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч невинних українців.

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Позиція Держдепу США

Своєю чергою, помічник держсекретаря США Джон Басс зазначив, що Україна у своїх наступальних операціях "зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення".

"Що стосується повідомлень про жертви серед цивільного населення в Криму, США глибоко шкодують про втрату будь-якого громадянського життя, будь-яких безневинних убитих під час конфлікту. Я не можу говорити про правдивість звинувачень Москви, але якщо вони правдиві в цьому випадку, я вважаю, що важливо наголосити: ми бачимо, як Україна використовує свої наступальні можливості", - цитує його "Голос Америки".

Басс зазначив, що Збройні сили України "вживають значних заходів, щоб звести до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення, і це помітно контрастує з характером жорстокої війни Росії з першого дня".

За його словами, неможливо порівняти втрати цивільного населення в Росії із втратою життів українців внаслідок російських авіаударів у лікарнях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Тут, за його словами, "є величезний розрив, який демонструє жорстокість війни Росії, яка триває".

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Ракетний удар по Севастополю

Нагадаємо, вдень 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито в результаті удару загинули четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернувся за медичною допомогою, 82 госпіталізовані.

При цьому окупанти РФ влучили по пляжу у Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту. Водночас пропагандисти Кремля не приховують, що пляжем прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше.

Водночас міноборони РФ змінило свою первісну позицію і стверджувало, що ракети ATACMS нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі. Окупанти поклали відповідальність за атаку на США.

Вибухи в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, у Криму пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі. Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Варто зазначити, що українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти загарбників. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

'Нехай припиняє війну': у США жорстко відповіли на скарги РФ через жертви у Криму
/ Инфографика Главреда

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