'Буде багато різних сюрпризів': у СБУ натякнули на нову ціль ударів у Криму

Василь Малюк прокоментував питання про те, чи зможуть українські сили знищити новітній російський комплекс ППО.

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Україна знищує комплекси ППО РФ у Криму / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував питання про те, чи зможуть українські сили знищити новітній російський комплекс С-500 у захопленому Криму.

За його словами, ведеться робота з нейтралізації систем ППО країни-агресора в Криму. Про це голова СБУ заявив у коментарі "Ми-Україна".

"Всьому свій час, ми постійно працюємо, зокрема й над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", - зазначив він.

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Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованому півострові росіяни розмістили нові комплекси С-500.

Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму. Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія і Красноперекопськ. Рух Керченським мостом було перекрито, у Джанкойському районі чули кілька вибухів.

Також у ніч на 8 червня в Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули в Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися в морі біля Стрілецької бухти.

/ Инфографика: Главред

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