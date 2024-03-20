Росіяни намагаються йти до Дніпра: стали відомі деталі боїв на Херсонщині

Депутат Херсонської обласної ради наголосив, що всі намагання ворога перекидати десант в район Антонівського мосту є безуспішними.

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Деталі боїв на Херсонщині / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сили оборони України продовжують бойові дії на лівобережжі Херсонщини. Росіяни намагаються перекидати особовий склад та техніку поближче до Дніпра, однак українські захисники мужньо тримають оборону. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань

"Можна сказати, що Кринок вже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва. Окупанти хизуються, що Кринки вони контролюють. Хоча, як ми бачимо, контроль окупантів Кринків закінчується влучними попаданнями безпілотників саме по намаганню окупантів завести техніку або особовий склад ближче до узбережжя Дніпра", - зазначає він.

Хлань відзначив, що ЗСУ успішно виконують завдання на лівому березі. За його словами, наразі не варто говорити про плацдарми, проте українські військові виконують свої завдання, що стає головним болем для російських окупаційних військ.

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Крім того, депутат Херсонської обласної ради зауважив, що географічно правий берег вищий за лівий, що сприяє нашим військовим, які здійснюють операції на лівому березі, ефективно працювати по ворожих позиціях артилерією та БПЛА з правого берега.

"Усі намагання окупантів повністю контролювати узбережжя з лівого берега в районі Кринків, Антонівського та залізничного мостів нічим не закінчуються. Тому це для окупантів є чутливою темою, начебто раковою пухлиною, з якою вони нічого не можуть зробити", - наголосив Хлань.

Хто такий Сергій Хлань Сергій Хлань — український політик, екс-народний депутат України, депутат Херсонської обласної ради. До 2019 року - голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на лівому березі Дніпра російські окупаційні війська двічі намагалися атакувати позиції українських захисників. Проте ці спроби були неуспішними, повідомляють Сили оборони півдня України.

У ніч на 13 березня російські окупанти спробували висадити десант в районі Антонівського мосту на правому березі Дніпра. Проте ця ворожа операція провалилась через інтенсивний артилерійський обстріл з боку українських захисників. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона також зауважила, що захисні споруди на правому березі Дніпра в Херсонській області так добре організовані, що російські війська навіть не мають можливості наблизитися до них.

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