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Десант РФ на правому березі Дніпра: в ЗСУ розкрили деталі "феєричного провалу" ворога

Юрій Берендій
14 березня 2024, 12:56
Гуменюк зазначила, що росіяни намагались подати десант на правому березі Дніпра як "феєричну перемогу", однак були змушені відступити під тиском Сил оборони.
Десант РФ на правому березі Дніпра: в ЗСУ розкрили деталі 'феєричного провалу' ворога
Росіяни спробували провести висадку десанту на правому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

У ніч на 13 березня російські окупанти здійснили спробу десанту в районі Антонівського мосту на правому березі Дніпра. Однак ворожа операція з тріском провалилась через інтенсивний артилерійський вогонь українських захисників. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, після невдалої спроби висадки росіяни відступили на початкові позиції.

"Напередодні "виборів" російські окупанти в пошуках уявних перемог і намагаються таким чином активізувати людей для участі в тому фарсі, який вони називають "вибори". Бажаючи намалювати собі перемогу, вони наважилися ризикнути і відправили моторний човен з особовим складом у напрямку правого берега в районі Антонівського мосту, намагаючись це продати своїй публіці як "серйозну, феєричну перемогу" і черговий завойований "плацдарм", — зазначила Гуменюк.

відео дня

Вона зазначила, що недавно росіяни повідомляли про знищення плацдарму Сил оборони України на лівому березі Дніпра біля села Кринки. На момент їхнього звіту вже було відомо, що українські війська залишаються на плацдармі.

"Так і в цьому випадку — на підході до правого берега потужний артилерійський вогонь ЗСУ пошкодив човен росіян, він втратив бойову спроможність разом із частиною екіпажу, зрівнявшись за своїми параметрами з Чорноморським флотом РФ", — сказала гостя ефіру.

Гуменюк додала, що внаслідок ударів Сил оборони України, росіяни були змушені відступити так і не досягнувши правого берегу Дніпра.

"Але у своїх пабліках колаборант Сальдо (призначений Кремлем керувати окупованою частиною Херсонської області, — ред.) оголосив, що сталася "феєрична перемога" і що вже прямо таки окупантами підготовлено плацдарм. Звісно, ми повинні були розвінчати цей міф", — резюмувала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на півдні

Сили оборони півдня повідомили, що в їхній операційній зоні триває контрбатарейна боротьба. Водночас, українські військові продовжують здійснювати заходи із розширення плацдармів на лівому березі Херсонщини.

Водночас, голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков наголосив, що Сили оборони України не можуть переинути бронетехніку на лівий берег Херсонщини.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що плацдам українських військ в районі населеного пункту Кринки перебуває в зоні вогневого захисту. По можливості Сили оборони будуть розширювати плацдарм на цьому напрямку.

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