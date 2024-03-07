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Ворог не може навіть підійти: в ЗСУ розкрили перевагу України на правбережжі Дніпра

Руслана Заклінська
7 березня 2024, 18:20
Українські гармати розташовані на вищому рівні і тримають під вогневим контролем спроби підходу окупантів до берега, зазначила Наталія Гуменюк.
Ворог не може навіть підійти: в ЗСУ розкрили перевагу України на правбережжі Дніпра
Гуменюк про те, чому росіяни не зможуть захопити правий берег Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Оборонні споруди на правому березі Дніпра в Херсонській області виконані так, що російська армія не має можливості навіть наблизитися до них. Про це розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі "Радіо Свобода".

"Розуміння є, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах – це річка Дніпро. Тому, дійсно, для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега. По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега", - зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що оборонні споруди України облаштовані з урахуванням всіх змін ландшафту після знищення греблі Каховської ГЕС. Тому російські окупанти превентивно працюють безпілотниками та артилерією з лівого берега. Ворог намагається знищити оборонні споруди контрбатарейним способом.

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"Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах", - пояснила речниця.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, російські війська намагалися атакувати позиції Сил оборони України на лівому березі Херсонщини двічі протягом минулої доби без застосування бронетехніки. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що українські військові продовжують утримувати позиції та розширюють плацдарм в Кринках.

Також нещодавно західні видання публікували матеріал щодо можливого прориву російських військ через лінії оборони ЗСУ у випадку, якщо Захід не надасть Україні боєприпаси. Військовий експерт Роман Світан у своєму інтерв'ю для Главреду зазначив, що хоча на деяких ділянках росіяни прорвали першу лінію оборони, другу лінію окупантам не вдасться прорвати, завдяки географічним перешкодам.

Як повідомляв Главред, окупанти продовжують наступальні операції без застосування бронетехніки в районі Кринок. Сили оборони України утримують позиції в цьому населеному пункті, зазначила Гуменюк.

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війна в Україні Херсонська область війна Росії та України Наталія Гуменюк
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