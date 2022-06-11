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РФ стягує сили і посилила охорону шляхів поставок води в Крим: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні

11 червня 2022, 16:46

Найбільш інтенсивні бої на Херсонщині тривають поблизу адмінмежі з сусідніми областями та у Бериславському районі.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні/ Reuters

На лінії зіткнення на Півдні України ситуація стабільно напружена. Російські загарбники укріплюють рубежі оборони і підтягують резерви.

Також російські окупанти намагаються захистити налагоджену ними поставку води з Херсонської області у Крим. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Навколо Північно-Кримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів", – йдеться у повідомленні.

Найбільш інтенсивні бої у Херсонській області зараз тривають на адмінмежі із сусідніми областями та у Бериславському районі. Там багато пошкоджених будинків і будівель, поранених мирних мешканців і вбитої худоби.

"В області проблема з ліками, дитячим харчуванням іншими гуманітарними вантажами, доставка яких з підконтрольної Україні території заблокована, а з Криму окупантами не здійснюється", – зазначають в ОК "Південь".

У той же час було зафіксовано, що окупанти за допомогою військово-транспортної авіації перевозять свої підрозділи з Криму і в зворотному напрямку.

Також в ОК "Південь" розповіли про те, що противник продовжує обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й населені пункти в тилу ЗСУ. Під час одного з ворожих обстрілів, який був здійснений по Галицинівській громаді на Миколаївщині, загинула мирна мешканка.

"Також окупанти обстрілювали Баштанський район, а саме – Широківську, Інгульську, Березнегуватську громади. Переважно влучало в сільськогосподарські поля поза населеними пунктами, але один реактивний снаряд "Урагану" вдарив і по передмістю Миколаєва. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", – зазначили в ОК "Південь".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України перейшли в контрнаступ на Херсонському напрямку. Українські захисники просуваються в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки на південно-західному кордоні Херсонської області.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити Південь України, в тому числі є допущені помилки.

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