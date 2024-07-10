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Покращення позицій України на фронті: в США сказали, які проблеми чекають на РФ

Марія Николишин
10 липня 2024, 10:50
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Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили", кажуть високопосадовці США.
Покращення позицій України на фронті: в США сказали, які проблеми чекають на РФ
Покращення позицій України на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Офіційні особи США заявляють про покращення ситуації в Україні після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги на 61 млрд доларів після багатомісячної затримки. Про це повідомляє Washington Post.

Хоча лінія фронту майже не змінювалася більше року, вони кажуть, що Москва, ймовірно, зіткнеться з проблемами, що зростають, у збереженні своїх переваг на полі бою.

"Україна залишається під тиском, це залишається дуже активним конфліктом. Нам не слід дивитися у рожевих окулярах", - заявив високопосадовець адміністрації США.

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В той же час, за його словами, лінії стабілізувалися, і Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили, що фактично грає на руку Україні".

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - заяви та позиція США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України можуть зірвати спроби російського наступу по фронту за умови, якщо країни Заходу скасують всі обмеження щодо застосування далекобійної зброї для ударів по військових цілях в тилу російської території.

В Конгресі США закликали Пентагон розширити програми навчання українських пілотів на літаках F-16, щоб вони могли вплинути на хід війни проти РФ.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк вважає, що війна в Україні закінчиться, коли Володимир Путін зрозуміє, що агресор Росія не здатна здобути перемогу й утримати тимчасово захоплені території. Ядерну зброю Москва не застосує.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту війна Росії та України
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