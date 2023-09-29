В РФ заговорили про війну до 2025 року: Яковенко розповів, що задумав Путін

У 2025 році заплановані вибори в США, і Росія виражає надію на перемогу Дональда Трампа, який відомий своєю симпатією до Путіна.

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В РФ заговорили про війну до 2025 року / Колаж: Главред, фото: скріншот

Країна-агресорка Росія не має шансів здобути перемогу у війні проти України, а тому вона прагне затягнути так звану "СВО" принаймні до 2025 року. Про це розповів російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю 24 каналу.

"Затягування до 2024 року – це вже реальність. Якщо не станеться нічого зовсім неочікуваного, то вже ніхто не припускає, що війна цього року завершиться. Розрахунок на те, що вона переповзе на 2025 рік, – у цьому і є надія Путіна", – пояснив Яковенко.

Слід зазначити, що у 2025 році заплановані вибори в США, і Росія виражає надію на перемогу Дональда Трампа, який відомий своєю симпатією до Путіна. Росія сподівається, що в такому випадку Україна може втратити підтримку з боку Вашингтона.

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"Однак навіть у разі перемоги Трампа США не припинять допомагати нашій країні. Тамтешній президент не може сам ухвалити таке рішення, бо залежний від Конгресу", - каже Яковенко.

Також варто зауважити, що Трамп є доволі непередбачуваною особою – він може ініціювати збільшення допомоги Києву з популістських міркувань.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою, адже росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив журналіст Олександр Сотник, війна в Україні може закінчитися раптово.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - сказав Сотник.

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