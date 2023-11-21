Знищено та поранено понад 100 росіян: на Херсонщині накрили позиції морпіхів РФ

Втрати командного складу РФ засекречені комісією, що прибула на місце, уточнив "Мадяр".

https://glavred.net/ukraine/unichtozheno-i-raneno-bolee-100-rossiyan-na-hersonshchine-nakryli-pozicii-morpehov-rf-10518640.html Посилання скопійоване

Завдано удару по скупченню окупантів РФ / Facebook, Радіо Свобода

Сили оборони завдали удару по скупченню окупантів з 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонської області.

В результаті ліквідовано і поранено багато російських загарбників, повідомив в Telegram командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

За його даними, удар завдали по скупченню окупантів під час нагородження на честь "Дня ракетних військ і артилерії РФ".

відео дня

Попередньо, 25 окупантів - знищені, близько сотні - поранені. Втрати командного складу засекречені прибула на місце комісією, уточнив "Мадяр".

Бровді додав, що для нагородження особового складу ворог обрав, здавалося б, добре замасковане місце. Командири прибули на нагородження із запізненням у кілька годин, проте ЗСУ терпляче чекали на їхнє прибуття.

"Відплата за 128-у (бригаду, - ред.)", - написав він.

Удар по бійцях 128-ї бригади

Раніше стали відомі подробиці трагедії на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади. Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування має все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними.

Згодом спливли нові деталі трагедії. Виявилося, що комбриг наказав вибудовуватися і не прийшов. При цьому захисники чекали його до півгодини, коли за місцем їх розташування прилетіла ворожа ракета.

Питання трагедії на Запоріжжі винесли на засідання Ставки верховного Головнокомандувача, воно стало головним під час обговорення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що комбрига відсторонили від роботи.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.