У РФ "анонсували" удари по лікарнях: 4 населених пункти під серйозною загрозою

Росія "анонсувала" обстріл лікарень у населених пунктах / Reuters, УНІАН

У Росії намагаються заздалегідь виправдатися за можливі теракти в майбутньому і "анонсували" удари по українським лікарням, серед них є і дитяча. Під серйозною загрозою знаходиться три міста і одне село. Про це стало відомо з брехливої заяви Міноборони РФ.

Російська влада намагається всіх переконати, що на території українських лікарень ЗСУ нібито "розмістили свої підрозділи".

Так, наприклад, в Харкові під удар може потрапити міська клінічна лікарня № 7 на Салтівському шосе. Там, за словами російського відомства, нібито "дислокуються підрозділи українського батальйону "Кракен". У РФ навіть придумали маячню про те, що всіх пацієнтів нібито "вигнали з лікувального закладу".

Окупанти цинічно заявляють, що в Сумах на території дитячої міської клінічної лікарні на вул. Троїцька нібито "розміщений штаб територіальної оборони, а також склади озброєнь і боєприпасів". Вони переконують, що українські військові ніби "в підвалі силою утримують персонал і пацієнтів".

У відомстві заявили, що ЗСУ в Вінниця нібито "розмістили військову техніку" у дворі обласної психіатричної лікарні на вул. Пирогова.

У РФ намагаються переконати всіх, що в Миколаївці Донецької області українські військові нібито "обладнали опорний пункт, розмістили бронетехніку і замінували" територію Центральної районної лікарні на вул. Миру.

Подібні заяви можуть свідчити про те, що окупанти готуються обстріляти лікарні, після чого прикритися тим, що в установах нібито були військові бази.

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Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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