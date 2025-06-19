Мобілізація в Україні триває: як дізнатися, чи ви в розшуку ТЦК

Процедура розшуку ініціюється керівником ТЦК через звернення до поліції та внесення даних до відповідних реєстрів.

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Що варто знати кожному військовозобов’язаному / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Перевірити статус розшуку можна двома способами: офіційним запитом до ТЦК або через "Резерв+"

Для виходу зі статусу "в розшуку" необхідно з'явитися до ТЦК, сплатити штраф та оновити дані

В Україні триває мобілізація у зв’язку з війною проти Росії. Якщо громадянин ухиляється від служби, його можуть оголосити в розшук через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Адвокатка компанії Evrikalaw Мирослава Мостова в інтерв’ю Фокусу пояснила, як дізнатися, чи є ваше ім’я в такому розшуку.

Чи мають право оголошувати в розшук?

За словами Мостової, в разі ухилення від служби співробітники ТЦК разом із поліцією можуть ініціювати розшук громадянина. Йдеться про статті закону "Про військовий обов’язок і військову службу", постанову Кабміну №921 та накази Міноборони.

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"У цих документах описано механізми контролю за військовозобов'язаними, а також дії в разі їхньої неявки без поважної причини. Розшук, ініційований ТЦК і СП, - це один із заходів адміністративного впливу на військовозобов'язаних, які не виконують свої обов'язки, визначені законом під час мобілізації або ведення військового обліку", - наголосила адвокатка.

Ступені придатності до військової служби / Инфографика: Главред

Як перевірити, чи є ви в розшуку ТЦК?

Мостова зазначила, що є два законні способи дізнатися про наявність розшуку:

звернутися з письмовим запитом до ТЦК і СП за місцем проживання;

скористатися онлайн-сервісом "Резерв+".

Юристка пояснила, що щоб зняти себе з розшуку, необхідно прийти до ТЦК особисто, оплатити штраф після отримання відповідної постанови та оновити свої військові дані.

"Щоб уникнути неприємних штрафів, варто пам'ятати про необхідність дотримання правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - сказала Мостова.

Як запускається розшук?

Процедура розшуку ініціюється керівником ТЦК, який подає запит до поліції щодо затримання особи з подальшою доставкою до центру. Також можуть бути передані дані до бази МВС або державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред розповідав, чи варто чекати зниження мобілізаційного віку в Україні та чи буде посилюватись мобілізація на фоні нового наступу РФ. Також пояснювалося, чого хоче Захід та кого призвуть першими.

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розкрив деталі щодо посилення мобілізації в Україні. На його думку, розширення вікових меж мобілізації не допоможе змінити ситуацію на фронті, для цього потрібна новітня західна зброя.

Водночас у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу. Наразі Генштаб ЗСУ визначає загальну чисельність особового складу, необхідного для комплектування підрозділів.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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