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Українців попереджатимуть про розшук: запущено оновлену версію Резерв+

Віталій Кірсанов
22 квітня 2025, 20:34оновлено 22 квітня, 21:14
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"Резерв+" надсилатиме push-повідомлення, якщо людину подали в розшук.
Українців попереджатимуть про розшук: запущено оновлену версію Резерв+
"Резерв+" попереджатиме українців про розшук / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • "Резерв+" оновили до версії 1.6.0.
  • У рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень

Українцям уже доступна нова версія застосунку "Резерв+". Зокрема, тепер застосунок надсилатиме сповіщення в разі розшуку. Про це повідомляє у Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

За її словами, "Резерв+" оновили до версії 1.6.0.

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"Резерв+" надсилатиме push-повідомлення, якщо вас подали в розшук або зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості або на кордоні", - підкреслила вона.

Також Чорногоренко додала, що в рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень. Але яких саме - вона не розкрила.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №13173 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації" 18 квітня. Цей закон набуває чинності з 9 травня 2025 року.

Командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву про неминучість мобілізації з 18 років. Він вважає, що це реалії, з якими, можливо, доведеться зіткнутися.

Продовжуючи цю тему, колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що потреби в мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів.

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Хто така Катерина Чорногоренко?

Чорногоренко Катерина Леонідівна - заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (рік випуску - 2022 рік).

У 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над посиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки і оборони. У липні 2022 року ініціювала запуск і очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року - радниця Віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Чорногоренко заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

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