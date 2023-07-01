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У розвідці розкрили ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання

Олексій Тесля
1 липня 2023, 21:27 оновлено 1 липня, 21:32
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На Ставці обговорили обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.
Зеленський
Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова / УНІАН, NV

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - написав Зеленський у Telegram.

Крім цього, на засіданні про посилення північного напрямку та охорону АЕС доповіли глава МВС Ігор Клименко, командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Національною гвардією Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Також про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні доповіли голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, А також командувач "Волині" Миронюк. Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь - Про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

У ставці також брали участь президент "Енергоатому" Петро Котін та директор станції Павло Ковтонюк.

"Тримаємо ситуацію під контролем", — підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський провів Ставку, де обговорили нагальні питання і проблеми. Зеленський зазначив важливість посилення рубежів на півночі країни.

Зеленський під час Ставки заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва.

Нагадаємо, ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною. Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт з Міноборони країни-агресора Росії.

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