'Паркан є, ставте намети': Лукашенко розповів про табори для 'вагнерівців'

Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

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Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в РБ не будують таборів для "вагнерівців". Водоночас самопроголошений президент Білорусі підкреслив, що за необхідності найманцям ПВК Вагнера "допоможуть із розміщенням". Про це він заявив на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, передає "БелТА".

"Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор підкреслив, що поки що "вагнерівці" перебувають у Луганську у своїх таборах. І дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

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"Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка – паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - зазначив Лукашенко.

Невдалий путч Пригожина та "заслання" у Білорусь

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у Білорусі за 200 км від кордону з Україною почалося будівництво табору для найманців ПВК Вагнера. Російські журналісти заявили, що площа табору в Осиповичах складе 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок. Будівельникам нібито дали завдання закінчити установку табору до обіду 27 червня.

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