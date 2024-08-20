В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

Верховна Рада екстрено викликає міністра енергетики Германа Галущенка з поясненнями щодо боротьби з корупцією в енергетичному секторі.

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Галущенка викликають до Ради / Колаж: Главред, скріншот, фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко має завтра з'явитися на засідання парламенту з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією у енергетичному секторі.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у (боротьбі) з корупцією у енергетичному секторі", – йдеться у повідомленні. відео дня

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Як відомо, 12 серпня Служба безпеки та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів заступника глави Міненерго затримано у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

За цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова, за інформацією СБУ, йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики.

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

За даними СБУ, до незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

"Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло. Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із "траншів". І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря", – йдеться в повідомленні.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Ситуація в енергетиці України - останні новини

Не секрет, що відключення повертаються. Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку, зокрема станом на 09:30 19 серпня рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день. Тому сьогодні в Україні діятиме одна черга відключень. Про це повідомили в "Укренерго".

Окрім цього, в Укренерго розповіли про дефіцит електроенергії. Голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що найбільше навантаження на енергосистему України буде відбуватись у період від понеділка по п'ятницю наступного тижня.

Крім того, за прогнозами ДТЕК, в середині жовтня графіки відключень можуть повернутися через підвищене споживання в опалювальний сезон.

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