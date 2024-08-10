Часу мало: коли повернуться відключення світла - тривожний прогноз від ДТЕК

Енергетики роблять все можливе, щоб люди були зі світлом, але варто готуватись до різних сценаріїв, кажуть в ДТЕК.

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Коли повернуться відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки). Однак вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон. Про це йдеться в роз'ясненні ДТЕК.

В компанії наголосили, що взимку починається період пікового споживання. При тому українська енергосистема не може задовільнити потреби, доведеться застосовувати графіки погодинного відключення.

"Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Але з настанням холодів навантаження на систему збільшаться. Люди почнуть користуватись електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темнішає раніше", – пояснюють в ДТЕК. відео дня

Енергосистема України втратила 9 ГВт потужності. Такий об'єм швидко відновити неможливо. За оцінками ДТЕК, графіки діятимуть щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

"Укренерго буде вимушене знову доводити обмеження споживання і графіки можуть повернутись. Варто пам'ятати, що ситуація все ще складна. Енергосистема втратила більше 9 ГВт потужності під час російських атак. Швидко відновити це неможливо. Тому графіки можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять все можливе, щоб люди були зі світлом. Але варто готуватись до різних сценаріїв", – підкреслили в компанії.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев говорив, що вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

Крім того, повернення спеки 30-40 градусів може спровокувати дефіцит в енергосистемі, а тому, графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутися вже в серпні.

Наразі, світло в домівках українців не вимикають. Це пов'язане з тим, що в Україні закінчилась аномальна спека та повернулися в роботу два атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі.

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