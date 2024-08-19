Відключення повертаються: світла може не бути по 8 годин на день

Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку, зокрема станом на 09:30 19 серпня рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день. Тому сьогодні в Україні діятиме одна черга відключень. Про це повідомили в "Укренерго".
"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що зараз енергосистема України продовжує відновлюватися після восьми масованих атак росіян і дефіцит потужності все ще зберігається. Крім цього на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.
Водночас, ймовірність відключення електроенергії взимку залишається високою. Як розповів експерт по енергетичних питаннях Андрій Закревський в етері Київ24, за песимістичним сценарієм українцям можуть вимикати світло на 12 годин на добу. Однак оптимістичний передбачає відключення на 6-8 годин під час опалювального сезону.
Дивіться відео про можливі відключення світла взимку:
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Напередодні у Міненерго попереджали, що у випадку повернення спеки українцям знову можуть вимикати електроенергію, однак не так часто, як у липні. Крім цього ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему.
Раніше експерт прогнозував, що вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.
Про те, що в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон повідомляли і в роз'ясненні ДТЕК.
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