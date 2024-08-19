Ці дні будуть особливо важкі: в Укренерго розповіли про дефіцит електроенергії

Дефіцит електроенергії наступного тижня з 19 серпня буде залишатись значним, внаслідок чого Укренерго вводить графіки відключень світла по всій території України. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький у неділю, 18 серпня.
Кудрицький зазначив, що наступного тижня Україну очікує нове випробування через спеку.
"Дефіцит може повернутися і, відтак, – ощадливе споживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів",– заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький.відео дня
Він підкреслив, що найбільше навантаження на енергосистему буде з понеділка по п'ятницю.
Також він вказав, що, на відміну від цього тижня, коли дефіцит енергії фіксувався лише ввечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися цілодобово.
За його словами, в "Укренерго" сподіваються, що зниження спеки зменшить споживання та дефіцит. Наприкінці серпня планується залучити додаткові енергогенерувальні потужності, що дозволить повернутися до ситуації, яка дозволяє уникати відключень споживачів.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - що відомо про графіки погодинних відключень
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 серпня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, зазначили в Укренерго. Відключення світла планується лише за однією чергою — з 17:00 до 21:00, в інший час обмежень не буде.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що графіки відключень не застосовуватимуться для споживачів, які використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.
Крім того, за прогнозами ДТЕК, в середині жовтня графіки відключень можуть повернутися через підвищене споживання в опалювальний сезон.
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