Ці дні будуть особливо важкі: в Укренерго розповіли про дефіцит електроенергії

Голова Укренерго зазначив, що найбільше навантаження на енергосистему України буде відбуватись у період від понеділка по п'ятницю наступного тижня.

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Україну очікує нове випробування через спеку / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Дефіцит електроенергії наступного тижня з 19 серпня буде залишатись значним, внаслідок чого Укренерго вводить графіки відключень світла по всій території України. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький у неділю, 18 серпня.

Кудрицький зазначив, що наступного тижня Україну очікує нове випробування через спеку.

"Дефіцит може повернутися і, відтак, – ощадливе споживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів",– заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький. відео дня

Він підкреслив, що найбільше навантаження на енергосистему буде з понеділка по п'ятницю.

Також він вказав, що, на відміну від цього тижня, коли дефіцит енергії фіксувався лише ввечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися цілодобово.

За його словами, в "Укренерго" сподіваються, що зниження спеки зменшить споживання та дефіцит. Наприкінці серпня планується залучити додаткові енергогенерувальні потужності, що дозволить повернутися до ситуації, яка дозволяє уникати відключень споживачів.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки погодинних відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 серпня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, зазначили в Укренерго. Відключення світла планується лише за однією чергою — з 17:00 до 21:00, в інший час обмежень не буде.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що графіки відключень не застосовуватимуться для споживачів, які використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.

Крім того, за прогнозами ДТЕК, в середині жовтня графіки відключень можуть повернутися через підвищене споживання в опалювальний сезон.

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